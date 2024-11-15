Жительницу Петербурга осудили за мошенничество по схеме с попавшим в ДТП родственником
Жительницу Петербурга отправили в колонию общего режима на пять лет, признав виновной в мошенничестве. Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского района города.
Женщина выполняла роль курьера в афере с попавшим в ДТП родственником. Она ездила по адресам и забирала у доверчивых жертв деньги.
Всего за четыре дня своей «работы» она получила от обманутых пенсионеров в возрасте от 74 до 92 лет более трех миллионов рублей.
Отмечается, что также суд удовлетворил требования о компенсации вреда пострадавшим.
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