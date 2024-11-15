Жительницу Петербурга осудили за мошенничество по схеме с попавшим в ДТП родственником

Жительницу Петербурга отправили в колонию общего режима на пять лет, признав виновной в мошенничестве. Об этом сообщил Piter.tv со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского района города.

Женщина выполняла роль курьера в афере с попавшим в ДТП родственником. Она ездила по адресам и забирала у доверчивых жертв деньги.

Всего за четыре дня своей «работы» она получила от обманутых пенсионеров в возрасте от 74 до 92 лет более трех миллионов рублей.

Отмечается, что также суд удовлетворил требования о компенсации вреда пострадавшим.