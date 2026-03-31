Жительницу Петербурга осудили по делу о хищении товаров со склада аптеки

В Санкт-Петербурге вынесен приговор местной жительнице, обвиняемой в хищении имущества в особо крупном размере. Прокуратура Фрунзенского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу, сообщили Piter.TV в надзорном ведомстве.

Женщина работала оператором по обработке заказов на складе аптечного пункта на Пражской улице. Она похищала оттуда лекарства, биологически активные добавки и косметические товары, а затем продавала их на сайте бесплатных объявлений. Общий ущерб с октября 2022 года по октябрь 2023 года составил более двух миллионов рублей.

Виновная приговорена к лишению свободы на четыре года в исправительной колонии общего режима.