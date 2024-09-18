Жительницу Пермского края осудили за организацию казино с доходом в 6 млн рублей
Суд вынес приговор жительнице Пермского края по делу об организации казино. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Установлено, что фигурантка действовала в составе преступной группы, участниками которой стали 14 человек. Женщина открыла игорное заведение на территории города Чайковский.
В период с ноября 2022 по июнь 2023 года злоумышленники нелегально заработали более 6 миллионов рублей. Обвиняемой назначили наказание в виде года лишения свободы условно.
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