Жительницу Пермского края осудили за организацию казино с доходом в 6 млн рублей

Суд вынес приговор жительнице Пермского края по делу об организации казино. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Установлено, что фигурантка действовала в составе преступной группы, участниками которой стали 14 человек. Женщина открыла игорное заведение на территории города Чайковский.

В период с ноября 2022 по июнь 2023 года злоумышленники нелегально заработали более 6 миллионов рублей. Обвиняемой назначили наказание в виде года лишения свободы условно.