Жительницу Пензы задержали за аферу с выплатами на ребенка

Правоохранители выявили в Пензе факт мошенничества при получении детских пособий. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на данные УМВД РФ по региону.
Сотрудниками полиции была задержана 43-летняя местная жительница. По версии следствия, женщина предоставила ложные документы с фиктивной информацией о рождении ребенка. В результате фигурантка получила социальные выплаты в размере 250 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.
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