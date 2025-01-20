Жительницу Пензы задержали за аферу с выплатами на ребенка

Правоохранители выявили в Пензе факт мошенничества при получении детских пособий. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на данные УМВД РФ по региону.

Сотрудниками полиции была задержана 43-летняя местная жительница. По версии следствия, женщина предоставила ложные документы с фиктивной информацией о рождении ребенка. В результате фигурантка получила социальные выплаты в размере 250 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.

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