Жительницу Пензы задержали по делу о нападении на гостя во время застолья

Правоохранители задержали 36-летнюю жительницу Пензы, которая устроила поножовщину во время застолья. Об этом сообщила « Пенза-пресс » со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

По версии следствия, агрессию фигурантка проявила, когда заступилась за сожителя. У того произошел конфликт с одним из гостей. Женщина схватила нож и ударила обидчика возлюбленного в спину.

Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание до двух лет лишения свободы.