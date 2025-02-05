Жительницу Пензы задержали по делу о нападении на гостя во время застолья
Правоохранители задержали 36-летнюю жительницу Пензы, которая устроила поножовщину во время застолья. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
По версии следствия, агрессию фигурантка проявила, когда заступилась за сожителя. У того произошел конфликт с одним из гостей. Женщина схватила нож и ударила обидчика возлюбленного в спину.
Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание до двух лет лишения свободы.
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