Жительницу Нижнего Новгорода задержали по подозрению в ограблении доверчивого пенсионера

Правоохранители задержали 26-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, подозреваемую в ограблении пенсионера. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, потерпевший разговорился с фигуранткой, когда снимал деньги в банкомате. Незнакомка предложила проводить мужчину до дома. По пути она выхватила из кармана брюк горожанина 21 тысячу рублей, ключи от дома, банковскую карту и сбежала.

Задержанной избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.