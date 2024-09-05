Жительницу Нижнего Новгорода задержали по подозрению в ограблении доверчивого пенсионера

Правоохранители задержали 26-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, подозреваемую в ограблении пенсионера. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, потерпевший разговорился с фигуранткой, когда снимал деньги в банкомате. Незнакомка предложила проводить мужчину до дома. По пути она выхватила из кармана брюк горожанина 21 тысячу рублей, ключи от дома, банковскую карту и сбежала.
Задержанной избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.
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