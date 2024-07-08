Жительницу Нижнего Новгорода оштрафовали на 800 рублей за то, что она сбила на электросамокате пешехода

Нижегородка, котороя на электросамокате сбила пешехода, отделалась штрафом в 800 рублей. Об этом сообщил pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МВД региона.

Нижегородку нашли по камерам видеонаблюдения. В соцсетях распространилась запись, на которой видно, как девушка на электросамокате сбивает пешехода.

Полицейские выяснили ее личность и задержали. Девушку оштрафовали на 800 рублей.

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