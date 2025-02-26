Жительницу Нижегородской области заподозрили в убийстве сожителя

Правоохранители задержали 33-летнюю жительницу Дзержинска по подозрению в убийстве. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на СУ СК РФ по Нижегородской области.

Преступление было совершено в квартире дома на улице Терешковой. По версии следствия, во время ссоры фигурантка несколько раз ударила сожителя ножом, из-за чего тот скончался. При помощи своего знакомого женщина вынесла тело в подъезд и избавилась от следов крови.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемой злоумышленнице грозит до 15 лет лишения свободы. Ее подельник может отправиться в колонию на год.