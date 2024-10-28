Жительницу Нижегородской области привлекут к ответственности из-за жестокого обращения с животными

В Нижегородской области правоохранители завели уголовное дело на 58-летнюю жительницу Володарского района, которая обвиняется в жестоком обращении с животными. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Жители поселка Решетиха обнаружили двух собак с множественными травмами, предположительно, полученными в результате падения с высоты. Животных сразу же отвезли в ветеринарную клинику, где один из питомцев позже скончался.

Полицейские установили, что собак сбросили из окна четвертого этажа, при этом обвиняемая отказалась признаваться в содеянном.