Жительницу Нижегородской области привлекут к ответственности из-за жестокого обращения с животными

В Нижегородской области правоохранители завели уголовное дело на 58-летнюю жительницу Володарского района, которая обвиняется в жестоком обращении с животными. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Жители поселка Решетиха обнаружили двух собак с множественными травмами, предположительно, полученными в результате падения с высоты. Животных сразу же отвезли в ветеринарную клинику, где один из питомцев позже скончался.
Полицейские установили, что собак сбросили из окна четвертого этажа, при этом обвиняемая отказалась признаваться в содеянном.
Более 30 контейнерных площадок обновят в Чехове до конца года
Подозреваемых в краже обуви из магазина задержали в Электростали
«Хромая утка грузинской политики». Зурабишвили всеми силами пытается ухватиться за власть
Две деревни под Зарайском газифицировали в этом году
Почти 60 тысяч патрулирований провели в лесах Подмосковья с января
Семь жителей поселка Поливаново прошли обследование в мобильном пункте
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте