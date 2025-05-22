Жительницу Ямала осудили за нападение с ножом на сожителя

Суд огласил приговор 37-летней жительнице Муравленко, которую признали виновной по уголовному дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сайту Ura.ru сообщили представители прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
Правоохранители выяснили, что в марте 2025 года подсудимая в ходе конфликта напала с ножом на сожителя, ранив его в область живота. Врачи квалифицировали травмы как тяжкий вред здоровью.
В результате женщину отправили в исправительную колонию общего режима. Осужденную лишили свободы на один год.
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