Жительницу Ямала осудили за нападение с ножом на сожителя

Суд огласил приговор 37-летней жительнице Муравленко, которую признали виновной по уголовному дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сайту Ura.ru сообщили представители прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Правоохранители выяснили, что в марте 2025 года подсудимая в ходе конфликта напала с ножом на сожителя, ранив его в область живота. Врачи квалифицировали травмы как тяжкий вред здоровью.

В результате женщину отправили в исправительную колонию общего режима. Осужденную лишили свободы на один год.