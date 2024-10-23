Жительницу Екатеринбурга осудили за получение почти 400 тысяч рублей в виде пособий на вымышленных детей

Суд Екатеринбурга огласил приговор 44-летней женщине, которая более двух лет получала выплаты на несуществующих детей. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру области.

По информации надзорного ведомства, в конце 2021 года фигурантка подала в госучреждение поддельные документы о рождении ребенка. За это время она незаконно получила 389 тысяч рублей из бюджета.

Подсудимой назначили наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 5% от размера зарплаты. Ее также обязали вернуть украденную сумму.