Жительницу Екатеринбурга осудили за получение почти 400 тысяч рублей в виде пособий на вымышленных детей
Суд Екатеринбурга огласил приговор 44-летней женщине, которая более двух лет получала выплаты на несуществующих детей. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру области.
По информации надзорного ведомства, в конце 2021 года фигурантка подала в госучреждение поддельные документы о рождении ребенка. За это время она незаконно получила 389 тысяч рублей из бюджета.
Подсудимой назначили наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 5% от размера зарплаты. Ее также обязали вернуть украденную сумму.
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