Жительницу Екатеринбурга избили в офисе управления образования

В Екатеринбурге женщину избила посетительница офиса управления образования, которую не устроила очередь в кабинет. Об этом сообщил E1.RU .

По словам пострадавшей, она пришла в учреждение, чтобы подать заявление на перевод ребенка в другой детский сад. Дождавшись очереди, женщина зашла в кабинет, взяла шаблон документа и вышла обратно в коридор, чтобы заполнить его.

Спустя несколько минут екатеринбурженка хотела снова зайти и отдать подписанную бумагу, однако другая посетительница решила, что та хочет попасть на прием без очереди.

«Эта женщина схватила меня за волосы, потащила на себя, затем в кабинет, повалила, била головой об пол», — рассказала потерпевшая.

По ее словам, сотрудники офиса помогать не стали, а только попросили обеих участниц конфликта удалиться. У пострадавшей позже диагностировали сотрясение головного мозга. Она заявила, что намерена отстаивать справедливость с привлечением правоохранительных органов.

