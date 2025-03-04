Жительнице Свердловской области ужесточили приговор по делу о смерти сына
Суд изменил приговор жительнице Новоуральска Свердловской области. Женщину признали виновной по делу о смерти семилетнего сына, сообщил TagilCity.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
Установлено, что в доме произошла утечка газа, которая спровоцировала пожар. Фигурантка дела, трое детей и подруга старшего сына успели выбраться из полыхающего строения.
Мальчику, находившемуся на втором этаже дома, спастись не удалось. Он умер от отравления угарным газом.
Матери назначили наказание в виде условного срока, который позже заменили на реальный.
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