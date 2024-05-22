Жительнице Перми назначили условный срок за ранение мужа ножом

В Перми суд вынес приговор местной жительнице, которая ранила ножом супруга из-за претензий о деньгах. Об этом сообщил сайт Ura.ru .

Во время распития алкогольных напитков между женщиной и ее мужем произошел конфликт. Мужчина обвинил супругу в том, что она одолжила деньги без его разрешения. После этого женщина, чистившая гранат, ударила супруга ножом в живот. После случившегося она решила позвать соседку, чтобы та сделала укол пострадавшему и вызвала скорую помощь.

Суд назначил пермячке условное лишение свободы сроком на 2,5 года. В суде женщина рассказала, что они с супругом помирились.