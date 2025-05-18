Жительнице Оренбурга присудили 7 лет тюрьмы за нападение на гостя

В Оренбурге состоялось судебное разбирательство по делу о нападении на мужчину. По информации, предоставленной пресс-службой Центрального районного суда, инцидент произошел в октябре прошлого года, написала «Свободная пресса» .

Во время совместного употребления алкоголя между хозяйкой дома и ее гостем вспыхнул конфликт. Когда мужчина отошел к окну, чтобы покурить, женщина нанесла ему 21 удар ножом в область груди и живота. Однако пострадавшему удалось дать отпор и выбить нож из рук нападавшей.

После этого женщина, осознав произошедшее, вызвала скорую помощь. Выяснилось, что ранее она уже была осуждена за подобное преступление. Учитывая рецидив, суд приговорил женщину к семи годам лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.