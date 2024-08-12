Жительнице Курганской области вынесли приговор за нападение с ножом на знакомого

В Курганской области суд вынес приговор местной жительнице, которая ранила знакомого ножом во время застолья. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на сайт Далматовского районного суда.

Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватила нож и ранила знакомого в живот. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Суд приговорил обвиняемую к 2,5 года лишения свободы условно.

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