Жительнице ЯНАО вынесут приговор за убийство родного брата

В ЯНАО пройдет суд над жительницей Тазовского района, которая обвиняет в убийстве брата во время распития спиртных напитков. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного СУ СКР.

Убийство произошло в мае этого года в поселке Тазовский. Во время застолья брат сделал замечание обвиняемой, после чего та надела резиновые перчатки и, вооружившись ножом, нанесла несколько ударов родственнику. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Свидетели помогли следствию найти виновницу преступления, хоть женщина и попыталась замести следы.

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