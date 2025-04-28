Жительнице Ижевска присудили 8 лет тюрьмы за распространение наркотиков

В Удмуртии вынесли приговор ранее судимой жительнице Ижевска, которая в составе преступной группы сделала 15 закладок с наркотиками на территории Воткинска и Можги. Об этом написал сайт Izhlife .

Кроме того, запрещенные вещества нашли у нее дома во время обыска.

Сначала женщина отрицала вину, но позже призналась в содеянном. Суд приговорил ее к восьми годам колонии общего режима.