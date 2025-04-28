Жительнице Ижевска присудили 8 лет тюрьмы за распространение наркотиков
В Удмуртии вынесли приговор ранее судимой жительнице Ижевска, которая в составе преступной группы сделала 15 закладок с наркотиками на территории Воткинска и Можги. Об этом написал сайт Izhlife.
Кроме того, запрещенные вещества нашли у нее дома во время обыска.
Сначала женщина отрицала вину, но позже призналась в содеянном. Суд приговорил ее к восьми годам колонии общего режима.
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