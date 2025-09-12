Жительница Тулы покончила с собой после смерти ребенка в ванной

Трупы двухлетнего ребенка и его матери нашли в квартире в Туле

В Туле двухлетний мальчик захлебнулся в ванной, пока мама отвлеклась. Когда женщина узнала об этом, то наложила на себя руки, сообщил Telegram-канал Baza .

По информации источника, первой тревогу забила знакомая погибшей. Они собирались встретиться, но подруга на место не пришла и не отвечала на звонки. Полицейские вскрыли дверь в квартиру, где нашли тела 38-летней женщины и ее двухлетнего сына.

По предварительной версии, мать оставила ребенка в ванной и отвлеклась. Увидев утонувшего сына, она свела счеты с жизнью.

Отец ребенка служил в зоне СВО и погиб. Между женщиной и свекровью были конфликты, бабушка даже собиралась лишить ее родительских прав.

