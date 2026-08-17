Жительница Тульской области лишилась 80 тысяч рублей при покупке театральных билетов
Жительница Ясногорского района Тульской области стала жертвой мошенничества при покупке театральных билетов. Она потеряла 80 тысяч рублей, сообщил «ТСН24».
По предварительным данным, женщина собиралась посетить театральное представление и решила приобрести билеты через интернет. Однако в процессе покупки она столкнулась с мошенниками, которые убедили ее перевести деньги, но билеты так и не были получены.
Эта ситуация напоминает о важности осторожности при онлайн-покупках, особенно когда речь идет о значительных суммах. Полиция рекомендует проверять надежность сайтов и не переводить деньги незнакомым лицам.