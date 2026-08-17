Жительница Тульской области лишилась 80 тысяч рублей при покупке театральных билетов

По предварительным данным, женщина собиралась посетить театральное представление и решила приобрести билеты через интернет. Однако в процессе покупки она столкнулась с мошенниками, которые убедили ее перевести деньги, но билеты так и не были получены.

Эта ситуация напоминает о важности осторожности при онлайн-покупках, особенно когда речь идет о значительных суммах. Полиция рекомендует проверять надежность сайтов и не переводить деньги незнакомым лицам.