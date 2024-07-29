Жительница Тюменской области зарезала супруга во время пьяной ссоры с избиением

Суд вынес приговор жительнице Ялуторовска Тюменской области, обвиняемой в убийстве мужа. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций региона.

Установлено, что во время застолья между супругами разгорелся конфликт. В ходе ссоры мужчина стал избивать жену табуретом. Она в ответ изрезала возлюбленного ножом.

Ранения оказались смертельными. Нападавшей назначили наказание в виде 9,5 года лишения свободы в исправительной колонии.