Жительница Тюменской области зарезала супруга во время пьяной ссоры с избиением
Суд вынес приговор жительнице Ялуторовска Тюменской области, обвиняемой в убийстве мужа. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций региона.
Установлено, что во время застолья между супругами разгорелся конфликт. В ходе ссоры мужчина стал избивать жену табуретом. Она в ответ изрезала возлюбленного ножом.
Ранения оказались смертельными. Нападавшей назначили наказание в виде 9,5 года лишения свободы в исправительной колонии.
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