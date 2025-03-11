Жительница Тюменской области получила восемь лет колонии за 40 ударов ножом

Суд вынес приговор жительнице Ялуторовска Тюменской области по делу об убийстве. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Установлено, что во время застолья фигурантка поссорилась с собутыльницей и схватила нож. Женщина более 40 раз ударила приятельницу, из-за чего та скончалась.

Нападавшей назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ее обязали выплатить 1,9 миллиона рублей семье погибшей.