Жительница Тюменской области получила восемь лет колонии за 40 ударов ножом
Суд вынес приговор жительнице Ялуторовска Тюменской области по делу об убийстве. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу инстанции.
Установлено, что во время застолья фигурантка поссорилась с собутыльницей и схватила нож. Женщина более 40 раз ударила приятельницу, из-за чего та скончалась.
Нападавшей назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ее обязали выплатить 1,9 миллиона рублей семье погибшей.
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