Жительница Тюменской области получила ожоги во время процедуры по удалению татуировок

В Ярковском районе Тюменской области местная жительница пострадала во время операции по удалению татуировок. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Согласно информации ведомства, косметолог, проводившая процедуру, не имела необходимой лицензии и медицинского образования. После приема состояние здоровья потерпевшей ухудшилось, врачи диагностировали у нее термические ожоги первой и второй степени на груди и голенях.

В отношении сотрудницы возбудили уголовное дело. Женщине грозит до трех лет лишения свободы. Материалы уже направили в суд.