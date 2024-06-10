Жительница Свердловской области предстанет перед судом за убийство мужа в ходе ссоры

Уголовное дело, возбужденное в отношении жительницы Красноуфимска, передали в суд для рассмотрения по существу. Ее обвиняют в убийстве 58-летнего супруга, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Свердловской области.

Согласно данным ведомства, фигурантка, находясь в состоянии опьянения, поссорилась с мужем. Причиной стала личная неприязнь. В ходе конфликта женщина дважды ударила супруга ножом, из-за чего тот скончался на месте.

Задержанная дала признательные показания. В ближайшее время она предстанет перед судом.