Жительница Свердловской области лишила жизни мужа ударом сковородки

В городе Березовский Свердловской области разгорелась трагическая ситуация, в результате которой женщина убила своего мужа во время ссоры за столом. Объединенная пресс-служба судов сообщила, что для совершения этого действия ей понадобилось всего несколько ударов, написал Ura.ru .

Cемья распивала спиртные напитки на кухне своего дома. Внезапно между супругами вспыхнул конфликт.

«Ольга, не долго думая, взяла сковороду, которая оказалась как раз под рукой, и с силой нанесла мужу не менее двух ударов по голове, после чего еще ударила его рукой», — рассказали в инстанции.

Женщину обвинили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). В суде она признала свою вину полностью, и ей было назначено наказание в виде восьми лет и одного месяца лишения свободы.

Незадолго до смертельной ссоры супругов осудили за неуплату алиментов несовершеннолетнему сыну. Мальчик находится под опекой у родственницы.