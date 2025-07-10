Жительница Свердловской области лишила жизни мужа ударом сковородки
В городе Березовский Свердловской области разгорелась трагическая ситуация, в результате которой женщина убила своего мужа во время ссоры за столом. Объединенная пресс-служба судов сообщила, что для совершения этого действия ей понадобилось всего несколько ударов, написал Ura.ru.
Cемья распивала спиртные напитки на кухне своего дома. Внезапно между супругами вспыхнул конфликт.
«Ольга, не долго думая, взяла сковороду, которая оказалась как раз под рукой, и с силой нанесла мужу не менее двух ударов по голове, после чего еще ударила его рукой», — рассказали в инстанции.
Женщину обвинили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). В суде она признала свою вину полностью, и ей было назначено наказание в виде восьми лет и одного месяца лишения свободы.
Незадолго до смертельной ссоры супругов осудили за неуплату алиментов несовершеннолетнему сыну. Мальчик находится под опекой у родственницы.