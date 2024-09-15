Жительница Приморья испугалась водителя такси и выпрыгнула из машины

В Приморском крае женщина решила выпрыгнуть из такси на ходу из-за неадекватного, на ее взгляд, поведения водителя. Об этом сообщил сайт kp.ru .

Женщина ехала по трассе Владивосток — Артем 14 сентября. В какой-то момент водитель начал заваливаться в сторону.

Пассажирка пыталась предупредить его о возможной аварии, но таксист не реагировал. Тогда женщина решила, что лучше ей покинуть автомобиль, и выпрыгнула на ходу.

На видео, которое оказалось в распоряжении 360.ru, россиянка несколько раз перевернулась на асфальте и чуть не оказалась под колесами другой машины. Такси, в котором она ехала, врезалось в отбойник, но не остановилось и вскоре скрылось из поля зрения.

Источник 360.ru отметил, что помощь пострадавшей оказали очевидцы. Сильных повреждений она не получила.

Таксиста, уточнил kp.ru, удалось догнать. Момент удара об отбойник он не помнил.