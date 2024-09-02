Жительница Прикамья пряталась от приставов в секретном подземном лазе

Жительница Пермского края, задолжавшая по алиментам 14-летней дочери больше 150 тысяч рублей, сделала подземный вход в свой дом, чтобы избежать встречи с судебными приставами. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Женщину неоднократно привлекали к административной ответственности и судили за неуплату алиментов, после чего она стала скрываться. Жительница Кочевского района отказывалась устраиваться на работу, в отношении нее возбудили уголовное дело.

Приставы приехали к женщине, чтобы вручить документ, но на двери ее дома висел замок. Фигурантка уголовного дела пряталась в подземном туннеле возле дома, который она прорыла, чтобы скрыться от правосудия.

«Гражданке помогли выбраться из траншеи и сопроводили в подразделение ведомства», — добавили в пресс-службе.

С женщиной провели беседу и предупредили ее, что она может получить тюремный срок за уклонение от уплаты алиментов.

Ранее житель Петербурга задолжал своей дочери алименты на сумму в 1,1 миллиона рублей. Мужчина уклонялся от встреч с приставом и выплатил деньги только после возбуждения уголовного дела.