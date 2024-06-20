Жительница Петербурга ударила безработного сына ножом в порыве гнева
В Петербурге медики доставили в больницу мужчину с ножевыми ранениями в области грудной клетки. Выяснилось, что он получил удары от 76-летней матери. Об этом написал «Петроград».
Случай произошел накануне в Альпийском переулке Фрунзенского района города. Женщина разозлилась на безработного сына, когда увидела его пьяным.
У потерпевшего диагностировали колото-резаное проникающее ранение грудной клетки слева, левосторонний пневмоторакс и токсическое действие этанола. По факту случившегося проводится расследование.
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