Жительница Петербурга убила брата сожителя ножом во время застолья

В Санкт-Петербурге в районе Рыбацкое была задержана подозреваемая в совершении тяжкого преступления по статье об убийстве. Об этом написала «Мойка78».
Как считают следователи, 26 июня вечером женщина, проживающая на Рыбацком проспекте, после употребления алкоголя поссорилась с родственником своего партнера. Ссора переросла в насилие, когда подозреваемая схватила кухонный нож и нанесла мужчине два удара в грудь. Пострадавший скончался на месте происшествия.
По данным пресс-службы, Следственный отдел ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в ближайшее время планирует предъявить подозреваемой обвинение и избрать меру пресечения.
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