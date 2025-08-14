Жительница Петербурга предстанет перед судом за убийство во время застолья

Жительницу Санкт-Петербурга, ранее привлекавшуюся за мошенничество и покушение на кражу, обвиняют в убийстве 40-летнего мужчины. Трагедия произошла в квартире на Новоизмайловском проспекте, написал телеканал «Санкт-Петербург».
По предварительным данным, во время застолья между дамой и ее знакомым вспыхнул конфликт. В результате она нанесла мужчине удар ножом в грудь. Один из участников вечеринки сразу же сообщил о случившемся в полицию, и женщину задержали.
Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.
