Жительница Петербурга попала в больницу после ночной ссоры с соседкой
В Петербурге жительница Фрунзенского района попала в больницу с ожогами после ночной ссоры с соседкой. Об этом написал сайт «Патрульный Петербурга».
Конфликт между соседями произошел в доме на Купчинской в минувшие выходные. Во время ссоры женщина облила другую кипятком. Пострадавшую увезли в больницу с ожогами I и II степени на груди и спине.
Издание выяснило, что сейчас петербурженка находится в реанимации.
Более 2 тысяч граффити выявили камеры «Безопасного региона» в Подмосковье в июле
Глава Подольска Григорий Артамонов провел обход микрорайона Кутузово
Глава Можайска Мордвинцев вручил детям-сиротам сертификаты на покупку жилья
Качество более 3 миллионов тонн продуктов проверили в Подмосковье с начала года
Суд отправил в колонию строгого режима бывших топ-менеджеров ПФР
Прием заявок в «Школу фермера» стартовал в Одинцове
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте