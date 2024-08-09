Жительница Петербурга попала в больницу после ночной ссоры с соседкой

В Петербурге жительница Фрунзенского района попала в больницу с ожогами после ночной ссоры с соседкой. Об этом написал сайт «Патрульный Петербурга» .

Конфликт между соседями произошел в доме на Купчинской в минувшие выходные. Во время ссоры женщина облила другую кипятком. Пострадавшую увезли в больницу с ожогами I и II степени на груди и спине.

Издание выяснило, что сейчас петербурженка находится в реанимации.