Жительница Петербурга попала в больницу после ночной ссоры с соседкой

В Петербурге жительница Фрунзенского района попала в больницу с ожогами после ночной ссоры с соседкой. Об этом написал сайт «Патрульный Петербурга».

Конфликт между соседями произошел в доме на Купчинской в минувшие выходные. Во время ссоры женщина облила другую кипятком. Пострадавшую увезли в больницу с ожогами I и II степени на груди и спине.

Издание выяснило, что сейчас петербурженка находится в реанимации.

Из Севастополя в Липецк: бойня коснется всех — выводы где?

Киевская логика: назло Путину оставить Европу без газа

Фейк: украинские беспилотники заметили в районе Курчатова

Не имеющий аналогов в мире препарат для лечения ран разработали в Пущине

Опыт афганской войны предложили применить в приграничных районах России

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте