Жительница Петербурга погибла под колесами электропоезда
Пожилая жительница Петербурга стала жертвой несчастного случая на железной дороге, перейдя рельсы вне зоны перехода. Трагедия произошла утром на участке железнодорожного полотна между станциями Ланская и Шувалово, написала gazeta.spb.ru.
Согласно данным транспортной полиции, пожилой женщине, перешедшей путь вопреки правилам безопасности, не удалось уйти от удара поезда, двигавшегося маршрутом Рощино—Санкт-Петербург.
Несмотря на попытки машиниста предотвратить столкновение путем подачи предупредительных сигналов и срочного торможения, авария привела к смертельным последствиям. Подробности происшествия уточняются сотрудниками правоохранительных органов, инициировано проведение проверки обстоятельств инцидента. Информация предоставлена Управлением на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Западному региону.