Жительница Петербурга отрезала палец отцу из-за давнего конфликта

В Петербурге медики доставили в больницу мужчину с травмой глаза, рук и ног. Как рассказало местное СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, к случившемуся причастна его родная дочь.
Женщина решила припомнить родственнику старые обиды. Она ампутировала отцу палец на руке, а также нанесла увечья в области глаз, рук и ног.
Прибывшие на место полицейские обнаружили четыре ножа со следами бурого цвета, которыми предположительно орудовала петербурженка. Агрессивную женщину задержали, а ее отца доставили в Мариинскую больницу. Сейчас пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.
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