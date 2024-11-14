Жительница Петербурга отрезала палец отцу из-за давнего конфликта

В Петербурге медики доставили в больницу мужчину с травмой глаза, рук и ног. Как рассказало местное СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, к случившемуся причастна его родная дочь.

Женщина решила припомнить родственнику старые обиды. Она ампутировала отцу палец на руке, а также нанесла увечья в области глаз, рук и ног.

Прибывшие на место полицейские обнаружили четыре ножа со следами бурого цвета, которыми предположительно орудовала петербурженка. Агрессивную женщину задержали, а ее отца доставили в Мариинскую больницу. Сейчас пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.