Жительница Перми выгуливала ребенка на веревке. СК возбудил дело

СК возбудил дело из-за видео с выгулом ребенка на поводке в Перми

В Перми следователи возбудили уголовное дело из-за видео с выгулом маленького ребенка на поводке. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

По данным ведомства, пермячка привязала мальчика к руке и в таком виде вышла с ним на прогулку. Женщина также применяла физическую силу к ребенку.

«По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю представить доклад о ходе расследования.

Ранее уголовное дело возбудили во Владивостоке после смерти семилетнего мальчика, на которого упал металлический мангал. Ребенок получил черепно-мозговую травму.