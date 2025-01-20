Жительница Пензы напала с топором на сожителя, а после попыталась скрыться

После возвращения пары из бара между возлюбленными возникла ссора из-за пропавших денег. Мужчина заподозрил свою спутницу, хотя та отрицала свою вину. Конфликт обострился, и женщина закрылась в ванной комнате, прихватив с собой топор. Когда мужчина попытался войти внутрь, она разбила стекло двери ударом, ранив его в голову. Затем, когда он пытался позвонить в полицию, женщина нанесла второй удар уже в спину.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на вызов, оказали первую помощь пострадавшему и доставили его в медицинское учреждение. Спустя несколько дней полиция нашла женщину у ее знакомых. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.