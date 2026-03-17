Жительница Пензенской области получила 2,5 года колонии за гибель подруги, упавшей с капота ее авто

Суд вынес приговор 21-летней жительнице поселка Мичуринский Пензенской области. Ее признали виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщил «Пенза-пресс» со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Установлено, что фигурантка согласилась на уговоры своей 21-летней подруги, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, и прокатила ее на капоте автомобиля. Пассажирка не удержалась и упала с капота. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил девушку к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.