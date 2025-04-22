Жительница Пензенской области напала на возлюбленного с ножом из-за ревности

В полицию Пензенской области поступило сообщение о госпитализации 47-летнего мужчины из Каменского района с ножевым ранением. Об этом сообщила «Пенза-пресс».
Травмы, по словам пострадавшего, ему нанесла сожительница.
Полицейские задержали подозреваемую — 49-летнюю женщину, которая призналась в нападении. В день преступления они вместе выпивали, и застолье закончилось ссорой из-за позднего возвращения мужчины домой. Будучи пьяной, задержанная схватила нож и ударила им мужчину в грудь.
По этому факту возбудили уголовное дело. Женщине может грозить до двух лет колонии.
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