Жительница Пензенской области напала на возлюбленного с ножом из-за ревности

В полицию Пензенской области поступило сообщение о госпитализации 47-летнего мужчины из Каменского района с ножевым ранением. Об этом сообщила «Пенза-пресс» .

Травмы, по словам пострадавшего, ему нанесла сожительница.

Полицейские задержали подозреваемую — 49-летнюю женщину, которая призналась в нападении. В день преступления они вместе выпивали, и застолье закончилось ссорой из-за позднего возвращения мужчины домой. Будучи пьяной, задержанная схватила нож и ударила им мужчину в грудь.

По этому факту возбудили уголовное дело. Женщине может грозить до двух лет колонии.