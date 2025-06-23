Жительница Новосибирска получила девять лет колонии за распространение наркотиков

Кировский районный суд Новосибирска вынес приговор женщине, уличенной в распространении наркотиков. Об этом сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Установлено, что фигурантка создала 19 закладок с запрещенными веществами на территории Кировского района. Суд назначил обвиняемой наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.