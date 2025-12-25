Жительница Нового Уренгоя нанесла смертельный удар знакомому во время ссоры

В Новом Уренгое (ЯНАО) 39-летняя женщина получила приговор за убийство знакомого во время бытового конфликта. Об этом сообщили Ura.ru в прокуратуре ЯНАО.

По информации ведомства, в октябре текущего года женщина была вместе с потерпевшим. Они распивали спиртные напитки, и в процессе между ними возникла ссора. В ходе конфликта женщина нанесла потерпевшему удар ножом в область сердца.

Женщине назначили наказание в виде семи лет лишения свободы. Отбывать его она будет в колонии общего режима.