Жительница Нижнего Новгорода попала в ДТП из-за потери сознания

Во вторник, 14 января, 56-летняя жительница Нижнего Новгорода, находившаяся за рулем Chevrolet Lacetti, потеряла сознание во время движения по улице Коминтерна. Об этом сообщило ИА «Время Н»со ссылкой на пресс-службу Управления ГИБДД по Нижегородской области.