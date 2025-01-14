Жительница Нижнего Новгорода попала в ДТП из-за потери сознания

Во вторник, 14 января, 56-летняя жительница Нижнего Новгорода, находившаяся за рулем Chevrolet Lacetti, потеряла сознание во время движения по улице Коминтерна. Об этом сообщило ИА «Время Н»со ссылкой на пресс-службу Управления ГИБДД по Нижегородской области.
В результате происшествия автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Citroën под управлением 28-летнего мужчины.
Пострадавшую женщину доставили в больницу. Сейчас правоохранители уточняют обстоятельства аварии.
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