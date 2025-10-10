Жительница Нижегородской области задушила родную мать

Следственный комитет Нижегородской области завел уголовное дело в отношении женщины, проживающей в городе Бор. 52-летняя обвиняемая подозревается в убийстве своей матери, произошедшего в октябре 2025 года. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» .

Инцидент произошел в частном доме на улице Калинина. Подробности происшествия не раскрываются, известно лишь, что жертва умерла на месте преступления. Суд принял решение заключить обвиненную под стражу, помещен ее в следственный изолятор.

Расследование ведется в обычном порядке, следователями устанавливаются точные обстоятельства дела и собираются улики, подтверждающие вину подозреваемого лица. Отдельные источники сообщают, что причиной убийства мог стать хронический стресс, связанный с длительным уходом за больной матерью, и употребление женщиной алкоголя, однако данная версия официально не подтверждена.