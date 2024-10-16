Жительница Нижегородской области украла со счета сожителя более 5 млн рублей

В Нижегородской области правоохранители заключили под стражу 36-летнюю жительницу Кстовского округа, которая украла со счета своего сожителя более пяти миллионов рублей. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону, у нижегородки имелся доступ к банковскому счету гражданского мужа. Когда он попал в больницу, его сожительница перестал выходить на связь.
За 10 месяцев задержанной удалось снять со счета крупную сумму денег.
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