Жительница Нижегородской области погибла в пожаре в частном доме
В селе Казаково Вачского округа произошел пожар в частном доме, который закончился трагически. В огне погибла 58-летняя хозяйка жилища, сообщили НИА «Нижний Новгород» в МЧС России по Нижегородской области.
Огонь охватил площадь 125 квадратных метров. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправная электропроводка.
В МЧС напомнили нижегородцам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электроприборов. Особую осторожность следует проявлять ночью, а также при эксплуатации техники в надворных постройках.