Жительница Нижегородской области «инвестировала» в мошенников миллион рублей
Жительница Выксы стала жертвой мошенников. Она потеряла крупную сумму при попытке заработать на инвестициях, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, 19-летняя девушка переводила деньги на счета лжеброкеров, которые обещали приумножить ее доход. В течение месяца горожанка лишилась миллиона рублей, оформленного в кредит.
Правоохранители возбудили уголовное дело. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.
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