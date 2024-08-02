Жительница Нижегородской области «инвестировала» в мошенников миллион рублей

Жительница Выксы стала жертвой мошенников. Она потеряла крупную сумму при попытке заработать на инвестициях, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, 19-летняя девушка переводила деньги на счета лжеброкеров, которые обещали приумножить ее доход. В течение месяца горожанка лишилась миллиона рублей, оформленного в кредит.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

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