Жительница Москвы начала рожать в пункте выдачи товаров маркетплейса | 360°

Эксклюзив 02 мая 2024, 12:07 Жительница Москвы начала рожать в пункте выдачи товаров маркетплейса Видео 360.ru: девушка начала рожать в пункте выдачи Wildberries в Москве

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В Москве в одном из пунктов выдачи маркетплейса у посетительницы начались схватки. Несмотря на боль, она отказалась оставлять покупки. 360.ru показал, как сотрудник пытался оказать ей помощь.

Беременная девушка пришла в пункт выдачи Wildberries. В какой-то момент она почувствовала себя плохо и заподозрила, что начались роды.

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«Не знаю. Может, ложные [схватки]. Может быть, уже рожаю», — сказала она сотруднику.

Парень вызвал скорую помощь. В экстренных службах заявили, что медики приедут через семь-восемь минут. Он пытался помочь клиентке, но она отказалась лечь и попить воды. Сотрудник предложил ей оставить покупки в пункте выдачи и вернуться за ними, когда полегчает. Однако девушка выругалась и отказалась это делать, так как, по ее же словам, ждала доставку около недели.

В январе другая жительница Москвы родила на улице, роды принял строитель. Схватки начались после того, как она посетила отдел полиции.