Жительница Ленобласти попала в больницу после аварии с электропоездом

Электропоезд сбил 56-летнюю жительницу Ленобласти в Гатчинском районе. Подробности сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу СПб-Балтийского МВД России на транспорте.

Согласно данным ведомства, женщина пересекала железнодорожные пути в запрещенном месте. Машинист применил экстренное торможение, однако аварии избежать не удалось.

Пострадавшую госпитализировали. Организована проверка.

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