Жительница Красноярска погибла под колесами пассажирского поезда
Пассажирский поезд сбил женщину недалеко от железнодорожной станции «Енисей» в Красноярске. Об этом сообщает сайт «Проспект Мира» со ссылкой на представителей областной транспортной полиции.
По данным правоохранителей, женщина переходила пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение и подал звуковые сигналы, однако трагедии не удалось избежать.
Пострадавшая от тяжелых повреждений скончалась на месте аварии до приезда медиков. Стражи порядка организовали проверку.
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