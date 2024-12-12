Жительница Красноярска погибла под колесами пассажирского поезда

Пассажирский поезд сбил женщину недалеко от железнодорожной станции «Енисей» в Красноярске. Об этом сообщает сайт «Проспект Мира» со ссылкой на представителей областной транспортной полиции.

По данным правоохранителей, женщина переходила пути на запрещающий сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение и подал звуковые сигналы, однако трагедии не удалось избежать.

Пострадавшая от тяжелых повреждений скончалась на месте аварии до приезда медиков. Стражи порядка организовали проверку.