Жительница Керчи упала с грудничком в оставленную рабочими яму
В Керчи женщина с девятимесячным ребенком свалилась в неогороженную яму с водой, которую оставили ремонтные бригады. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Ведомство возбудило уголовное дело по статье о халатности, проводится проверка.
ЧП произошло на улице Войкова. Специалисты проводили ремонтные работы и не огородили котлован. В результате в яму упала молодая масть, гуляющая с ребенком.
«Телесных повреждений керчанка с малышом не получили», — отметили в пресс-службе.
СК установит ответственных за проведение ремонтных работ и соблюдение норм безопасности.
Ранее две женщины провалились в яму у реки в Удмуртии. Они упали в провал, образовавшийся из-за обрушения грунта и тротуарной плитки в пешеходной зоне на городской набережной в Сарапуле, сообщили «Известия». В результате пострадавшим потребовалась медицинская помощь.