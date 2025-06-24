Жительница Керчи упала с грудничком в оставленную рабочими яму

В Керчи женщина с девятимесячным ребенком свалилась в неогороженную яму с водой, которую оставили ремонтные бригады. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье о халатности, проводится проверка.

ЧП произошло на улице Войкова. Специалисты проводили ремонтные работы и не огородили котлован. В результате в яму упала молодая масть, гуляющая с ребенком.

«Телесных повреждений керчанка с малышом не получили», — отметили в пресс-службе.

СК установит ответственных за проведение ремонтных работ и соблюдение норм безопасности.

Ранее две женщины провалились в яму у реки в Удмуртии. Они упали в провал, образовавшийся из-за обрушения грунта и тротуарной плитки в пешеходной зоне на городской набережной в Сарапуле, сообщили «Известия». В результате пострадавшим потребовалась медицинская помощь.