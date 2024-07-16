Жительница ЯНАО получила шесть лет колонии за попытку убить собутыльника ножом

Суд вынес приговор жительнице Лабытнанги, обвиняемой в покушении на убийство. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по ЯНАО.

Установлено, что женщина, распивая спиртное в компании знакомых, поссорилась с собутыльником. В ходе конфликта мужчина ударил фигурантку. В ответ она нанесла обидчику несколько ножевых ранений.

Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь. Нападавшей назначили наказание в виде шести лет колонии общего режима.

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