Жительница ЯНАО получила шесть лет колонии за попытку убить собутыльника ножом
Суд вынес приговор жительнице Лабытнанги, обвиняемой в покушении на убийство. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по ЯНАО.
Установлено, что женщина, распивая спиртное в компании знакомых, поссорилась с собутыльником. В ходе конфликта мужчина ударил фигурантку. В ответ она нанесла обидчику несколько ножевых ранений.
Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь. Нападавшей назначили наказание в виде шести лет колонии общего режима.
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