Жительница ЯНАО изрезала собутыльника и получила шесть лет колонии

Суд вынес приговор жительнице Тазовского района ЯНАО, которая пыталась убить своего знакомого. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что во время застолья женщина несколько раз ударила приятеля ножом. Она решила, что тот скончался, однако своевременная медицинская помощь спасла пострадавшему жизнь.

Злоумышленнице назначили наказание в виде шести лет лишения свободы. Срок она проведет в исправительной колонии общего режима.