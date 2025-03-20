Жительница ЯНАО изрезала собутыльника и получила шесть лет колонии
Суд вынес приговор жительнице Тазовского района ЯНАО, которая пыталась убить своего знакомого. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Установлено, что во время застолья женщина несколько раз ударила приятеля ножом. Она решила, что тот скончался, однако своевременная медицинская помощь спасла пострадавшему жизнь.
Злоумышленнице назначили наказание в виде шести лет лишения свободы. Срок она проведет в исправительной колонии общего режима.
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